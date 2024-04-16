16 Nisan 2024, Salı
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Uzman isimden A Haber canlı yayının çarpıcı İran-İsrail gerilimi yorumu: Türkiye'ye en az 5 milyon İranlı mülteci...
Şam'daki konsolosluk binasına İsrail'in düzenlediği saldırılara cevap vermek isteyen İran, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırı gerçekleştirdi. Peki, bu hamlenin amacı neydi? İran ne istedi, ne aldı? Yükselen tansiyondan Gazze nasıl etkilendi? ANKASAM Başdanışmanı Aydın Nurhan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Nurhan, “Eğer İsrail ile İran arasında herhangi bir şekilde ciddi bir savaş çıkarsa Türkiye’ye en az 5 milyon İranlı mülteci bekleyin.” ifadelerini kullandı.