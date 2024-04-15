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Abdullah Ağar’dan ezber bozan İran-İsrail analizi: 7 füze kalkanı nasıl deldi? | Netanyahu İsrailli milyarderin sığınağına saklanmış!

İran misillemesi hedefine ulaştı mı? Savaş mı yoksa planlı operasyon mu? İran hangi hedefleri vurdu? İsrail saldırıdan etkilendi mi? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ağar, Netanyahu'nun saldırılar sırasında nasıl kaçacak delik aradığını anlattı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ ise Tahran sokaklarında son durumu aktardı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 15.04.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 11:21
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Abdullah Ağar’dan ezber bozan İran-İsrail analizi: 7 füze kalkanı nasıl deldi?

İran'ın saldırısı İsrail'e mi yaradı? İran misillemesi hedefine ulaştı mı? Saldırı bölgeyi nasıl etkiler? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Abdullah Ağar’dan ezber bozan İran-İsrail analizi: 7 füze kalkanı nasıl deldi?

"SIĞ YORUMLAR"

Kamuoyunda bazı cümleler kuruluyor bir danışıklı dövüş, bir gölge boksu, bir cambaza bak oyunu, bir kayıkçı kavgası… 'Hesaplı' cümlesi kabul edilebilir. Çünkü hesaptır bu işin aslı. Ama diğerleri anlamayan insanın anlamak istemeyen insanın veya kolaycılığa kaçanın yapacağı sığ yorumlar bence.

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Abdullah Ağar’dan ezber bozan İran-İsrail analizi: 7 füze kalkanı nasıl deldi?

ÇOK BÜYÜK BİR ŞEY OLDU

Burada çok büyük bir şey oldu. Bir kere şu ana kadar tarihte hiç görmediğimiz bir gerçeklikle karşı karşıya kaldık. Yani İran 1979 devriminden beri ilk defa İsrail'i kendi karasalını ve kendi aygıtlarını kullanarak hedef aldı. Bunun başarısız olması planlanmış olabilir. Başarısız olması istenmiş olabilir. Ama bu ortaya çıkan yeni gerçekliği değiştirmez.

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Abdullah Ağar’dan ezber bozan İran-İsrail analizi: 7 füze kalkanı nasıl deldi?

YENİ BİR BOYUTA EVRİLDİ

Yani ilk defa İran ile İsrail arasındaki mücadelenin doğrusallaştığını gördük. Şu ana kadar vekiller üzerinden yapılan bir didişme vardı. Sahada hep konuştuğumuz gördüğümüz örgütler üzerinden devlet dışı aktörler üzerinden gördüğümüz bir didişme vardı ama şimdi yeni bir boyuta evrildi.

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Abdullah Ağar’dan ezber bozan İran-İsrail analizi: 7 füze kalkanı nasıl deldi?

Yeni boyuta evrilmesiyle birlikte İsrail ve ABD'ye bundan sonra yapabileceklerine dair bir takım inisiyatifler sağladı. Aynı 7 Ekim saldırısından sonra gördüğümüz fotoğraf gibi. 7 Ekim saldırısı İsrail'e bir fırsat sundu. Gazze'yi yıkmanın fırsatını sundu. Burada da benzer bir fotoğraf var.