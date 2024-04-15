Abdullah Ağar’dan ezber bozan İran-İsrail analizi: 7 füze kalkanı nasıl deldi? | Netanyahu İsrailli milyarderin sığınağına saklanmış!

ÇOK BÜYÜK BİR ŞEY OLDU

Burada çok büyük bir şey oldu. Bir kere şu ana kadar tarihte hiç görmediğimiz bir gerçeklikle karşı karşıya kaldık. Yani İran 1979 devriminden beri ilk defa İsrail'i kendi karasalını ve kendi aygıtlarını kullanarak hedef aldı. Bunun başarısız olması planlanmış olabilir. Başarısız olması istenmiş olabilir. Ama bu ortaya çıkan yeni gerçekliği değiştirmez.