Uzman isim A Haber’de: CHP’de ikinci bir operasyon var, hedefte İmamoğlu!

Gazeteci Hikmet Genç, A Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç, “İçeride bir operasyon daha devam ediyor. Bu operasyonun sonucu bunlar ortaya çıkıyor. İmamoğlu’nu göndermeye çalışan bir ekip devreye girmiş durumda,” diyerek kulislerde dönen yeni hesapları gözler önüne serdi.

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