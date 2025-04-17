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Uzman isim A Haber’de: CHP’de ikinci bir operasyon var, hedefte İmamoğlu!

Uzman isim A Haber'de: CHP’de ikinci bir operasyon var, hedefte İmamoğlu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 00:00
Gazeteci Hikmet Genç, A Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç, “İçeride bir operasyon daha devam ediyor. Bu operasyonun sonucu bunlar ortaya çıkıyor. İmamoğlu’nu göndermeye çalışan bir ekip devreye girmiş durumda,” diyerek kulislerde dönen yeni hesapları gözler önüne serdi.
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Uzman isim A Haber’de: CHP’de ikinci bir operasyon var, hedefte İmamoğlu!
CHP’de ikinci bir operasyon var, hedefte İmamoğlu!
"CHP’de ikinci bir operasyon var, hedefte İmamoğlu!"
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