Uyuyan FETÖ hücreleri harekete mi geçiyor? FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Adil Öksüz’ü mü işaret etti?

FETÖ yeni video ve kitapla kriptolara nasıl bir mesaj verdi? FETÖ yeni zemin arayışında mı? Gazeteci Zafer Şahin, A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN