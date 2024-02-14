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Uyuyan FETÖ hücreleri harekete mi geçiyor? FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Adil Öksüz’ü mü işaret etti?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 23:10
FETÖ yeni video ve kitapla kriptolara nasıl bir mesaj verdi? FETÖ yeni zemin arayışında mı? Gazeteci Zafer Şahin, A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Uyuyan FETÖ hücreleri harekete mi geçiyor?
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