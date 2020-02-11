Usta gazeteci Mehmet Barlas'tan İlker Başbuğ değerlendirmesi

Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, gündeme ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İlker Başbuğ'un skandal FETÖ açıklamalarını değerlendiren Barlas, ''İlker Başbuğ ile cezaevindeyken son röportajı ben yapmıştım. Benim yaptığım röportaj Sabah Gazetesi'nde yayınlandı ve ertesi gün tahliye edildi. O zaman Başbuğ bambaşka konuşuyordu. Şimdi galiba CHP'lilerden ateş aldı, lüzumsuz suçlamalar, yanlış değerlendirmeler yapıyor. Türkiye'de sivil siyasetin, askerlerin siyasete müdahalesini önleyecek her çıkışları Türkiye'de demokrasinin, hukuk devletinin yerleşmesi için önemli adımlardır. İlker Başbuğ bunun farkına varsa çok doğru olur. Ama söylediğim gibi arkasında birtakım CHP'liler onu körüklüyor, o da tarihi gerçekleri çarpıtıyor. Tarih konusunda çok fazla bilgili olduğunu da sanmıyorum.'' dedi.