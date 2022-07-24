24 Temmuz 2022, Pazar
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Usta edebiyatçı Rasim Özdenören'e son veda: Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı
Sağlık sorunları nedeniyle dün vefat eden usta edebiyatçı, yazar ve '7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören toprağa verildi. Eyüp Sultan Camii'ndeki cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı. Tören sonrası Özdenören'in defin işlemleri için tabut omuzlara alındı.