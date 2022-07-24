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Usta edebiyatçı Rasim Özdenören'e son veda: Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2022 18:13
Sağlık sorunları nedeniyle dün vefat eden usta edebiyatçı, yazar ve '7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören toprağa verildi. Eyüp Sultan Camii'ndeki cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı. Tören sonrası Özdenören'in defin işlemleri için tabut omuzlara alındı.
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