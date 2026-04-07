Üsküdar Belediyesi’nde rüşvet çarkı çöktü: Yapı ve iskan ruhsatında kirli tezgaha dev operasyon!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma neticesinde, Üsküdar Belediyesi’nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yaparak rüşvet toplandığı iddia edilen devasa bir şebekeye darbe indirildi. İstanbul ve Yalova’da belirlenen 30 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı ve Kent A.Ş. Genel Müdürü’nün de bulunduğu 20 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.