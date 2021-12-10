10 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Üretim odaklı yeni ekonomi modeli! Başarı kriteri ne? Türkiye avantajlı mı?

Üretim odaklı yeni ekonomi modeli! Başarı kriteri ne? Türkiye avantajlı mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.12.2021 13:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin artık üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı ekonomi modeline geçtiğini ve “ekonomik kurtuluş savaşı” verdiğini ilan ettiği ve süreçte gereken tüm adımların atılacağının mesajını verdi. Peki yeni ekonomik modeli Türkiye’ye ne sağlayacak? Türkiye avantajlı konumda mı? Gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve iletişimci yazar Ali Saydam değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Üretim odaklı yeni ekonomi modeli!
Üretim odaklı yeni ekonomi modeli!
Adaylık düğümü!
Adaylık düğümü!
Kılıçdaroğlu’ndan sosyal medyayı sallayan gaf!
Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan gaf!
Dünya İnsan Hakları Günü mesajı!
Dünya İnsan Hakları Günü mesajı!
Bakanlık açıkladı! Yok edildiler
Bakanlık açıkladı! Yok edildiler
İtiraf etti: Cinayeti PKK adına...
İtiraf etti: Cinayeti PKK adına...
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakırköy Belediyesi’nde sıfır zam grevi
Bakırköy Belediyesi'nde sıfır zam grevi
Türkkan’ın küfür sessizliği!
Türkkan'ın küfür sessizliği!
Dolmabahçe saldırısının 5. yılı!
Dolmabahçe saldırısının 5. yılı!
Terörle bağlantılı kişiler nasıl işe alındı?
Terörle bağlantılı kişiler nasıl işe alındı?
25 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı!
25 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı!
Daha Fazla Video Göster