Üretim odaklı yeni ekonomi modeli! Başarı kriteri ne? Türkiye avantajlı mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin artık üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı ekonomi modeline geçtiğini ve “ekonomik kurtuluş savaşı” verdiğini ilan ettiği ve süreçte gereken tüm adımların atılacağının mesajını verdi. Peki yeni ekonomik modeli Türkiye’ye ne sağlayacak? Türkiye avantajlı konumda mı? Gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve iletişimci yazar Ali Saydam değerlendirdi.

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