Ünlü tarihçinin Ayasofya'daki ezan sonrası gözleri doldu! A Haber canlı yayınında duygu yüklü o anlar

Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılma kararının ardından okunan ilk akşam ezanın ardında binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda namaz kıldı. Öte yandan A Haber canlı yayınına konuk olan Tarihçi Doç.Dr. Raşit Gündoğdu bu tarihi anlara şahitlik etti. Ezanın ardından konuşmakta güçlük çeken Gündoğdu'nun gözleri doldu. Gündoğdu, "Rabbim Ayasofya'da bir daha kıyamete kadar namazı ibadeti eksik etmesin. Bize bugünleri yaşatan Rabbime şükür olsun. Yaşatan büyüklerimizin de işini gücünü rast getirsin, evleri ocakları şen olsun." diyerek duygularını dile getirdi.

Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılma kararının ardından okunan ilk akşam ezanın ardında binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda namaz kıldı. Öte yandan A Haber canlı yayınına konuk olan Tarihçi Doç.Dr. Raşit Gündoğdu bu tarihi anlara şahitlik etti.

Ezanın ardından konuşmakta güçlük çeken Gündoğdu'nun gözleri doldu. Gündoğdu, "Rabbim Ayasofya'da bir daha kıyamete kadar namazı ibadeti eksik etmesin. Bize bugünleri yaşatan Rabbime şükür olsun. Yaşatan büyüklerimizin de işini gücünü rast getirsin, evleri ocakları şen olsun." diyerek duygularını dile getirdi.