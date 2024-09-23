Ümraniye'de kadın polisi şehit etti! A Haber olay yerinde

Gece saatlerinde geldi acı haber. Ümraniye'de, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüpheli, kadın polis memurunu şehit etti. Bir polisi ise yaraladı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç olay yerinden detayları aktardı.

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