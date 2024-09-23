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Ümraniye'de kadın polisi şehit etti! A Haber olay yerinde

Ümraniye'de kadın polisi şehit etti! A Haber olay yerinde

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 09:28
Gece saatlerinde geldi acı haber. Ümraniye'de, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüpheli, kadın polis memurunu şehit etti. Bir polisi ise yaraladı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç olay yerinden detayları aktardı.
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A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
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