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Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk yeni parti kuruyor! Hedef kararsız Atatürkçüler
İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Ümit Özdağ ile yeni bir parti kuruyor. İsmail Koncuk, Atatürkçü kesimin oylarına talip olacaklarını söyledi. Öte yandan Koncuk, İyi Parti ile HDP arasındaki yakınlaşmadan şikayet ederek geçtiğimiz aylarda partisinden istifa etmişti.