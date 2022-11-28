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Ümit Özdağ: Meral Akşener FETÖ'cülerin önünü açtı İYİ Parti'ye aldı

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Giriş: 28.11.2022 18:36
İYİ Parti'den istifa ederek Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, eski partisi ve Meral Akşener hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in partiye FETÖ'cüleri aldığını öne süren Özdağ, "Ben FETÖ ile uzaktan yakından ilgili kimselerin partiye alınmamasını savundum ancak Akşener benim kadar titiz davranmadı. Hatta önlerini açtı." diye konuştu. Özdağ, İYİ Parti mensubu olduğu dönemde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında "FETÖ'cü" iddiasında bulunmuş ve disipline sevk edilmişti.
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