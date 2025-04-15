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Uluslararası suç örgütlerine operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 13 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu

Uluslararası suç örgütlerine operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 13 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 10:33
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Uluslararası Organize Uyuşturucu suç örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda 234 şüpheli yakalandığını söyleyen Yerlikaya 'Şüphelilerin 13 milyar TL'lik mal varlığına el koyduk. Ekiplerimiz 8 ay boyunca büyük bir titizlik içinde yürüttüler.' dedi.
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Uluslararası suç örgütlerine operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 13 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
Uluslararası suç örgütlerine operasyon
Uluslararası suç örgütlerine operasyon
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