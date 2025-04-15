15 Nisan 2025, Salı
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Uluslararası suç örgütlerine operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 13 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Uluslararası Organize Uyuşturucu suç örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda 234 şüpheli yakalandığını söyleyen Yerlikaya 'Şüphelilerin 13 milyar TL'lik mal varlığına el koyduk. Ekiplerimiz 8 ay boyunca büyük bir titizlik içinde yürüttüler.' dedi.