17 Ekim 2025, Cuma
Uluslararası Sıfır Atık Forumu başladı! Dünyada Sıfır Atık mümkün mü?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve BM işbirliğiyle yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamındaki forumda çevre, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm, atık yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında küresel ölçekte atılacak ortak adımlar ele alınacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İTÜ Sürdürülebilirlik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Börte Köse Mutlu değerlendirdi.