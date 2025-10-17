17 Ekim 2025, Cuma

Uluslararası Sıfır Atık Forumu başladı! Dünyada Sıfır Atık mümkün mü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.10.2025 15:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve BM işbirliğiyle yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamındaki forumda çevre, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm, atık yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında küresel ölçekte atılacak ortak adımlar ele alınacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İTÜ Sürdürülebilirlik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Börte Köse Mutlu değerlendirdi.
