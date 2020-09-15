16 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Uluslararası Deniz Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Selami Kuran A Haber'de anlattı! Lozan nasıl ihlal edildi?

Uluslararası Deniz Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Selami Kuran A Haber'de anlattı! Lozan nasıl ihlal edildi?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2020 22:51
Güncelleme:15.09.2020 23:04
Uluslararası Deniz Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Selami Kuran, A Haber canlı yayınında Yunanistan'ın Lozan Antlaşması'nı nasıl ihlal ettiğini anlattı. Prof. Dr. Kuran, "60'lı yıllardan itibaren Yunanistan ciddi bir şekilde 23 adanın 18'inde ihlal ediyor." dedi.

A Haber'deki Memleket Meselesi programının konuğu Uluslararası Deniz Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Selami Kuran, Lozan Antlaşması'nın Yunanistan tarafından nasıl ihlal edildiğini anlattı.

"60'LI YILLARDAN İTİBAREN..."

Yunanistan'ın yıllardır adalar üzerinden Lozan'ı ihlal ettiğini dile getiren Prof. Dr. Kura, "Gayri askeri şart hükmü ihlal edildiği zaman o antlaşmanın hükümleri boşlukta kalır." ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Deniz Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Selami Kuran, "Yani bir anlamda; anlaşmalarla Yunanistan'a devredilen adaların hukuki statüsü şartlı egemenliğe tabidir. Yani oradaki şarta adaların gayri askeri statüde olması gerekir. 60'lı yıllardan itibaren Yunanistan ciddi bir şekilde 23 adanın 18'inde ihlal ediyor." şeklinde konuştu.

Mumcu: Atatürk’e soyadını CHP verdi
Mumcu: Atatürk’e soyadını CHP verdi
Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de S-400 konusunda çelişti
Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de S-400 konusunda çelişti
Dev örgüt operasyonu! Sabıkaları kabarık
Dev örgüt operasyonu! Sabıkaları kabarık
Başkan Erdoğan Borisov ve Conte ile görüştü
Başkan Erdoğan Borisov ve Conte ile görüştü
Lozan nasıl ihlal edildi?
Lozan nasıl ihlal edildi?
Selçuk Bayraktar CEZERİ'nin videosunu paylaştı
Selçuk Bayraktar CEZERİ'nin videosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Yavuz Sondaj Gemisi için Navtex ilanı
Yavuz Sondaj Gemisi için Navtex ilanı
81 ile yeni korona genelgesi
81 ile yeni "korona" genelgesi
Türk F-16'ları Azerbaycan semalarında
Türk F-16'ları Azerbaycan semalarında
EBA Destek Noktaları'na nasıl ulaşılıyor?
EBA Destek Noktaları'na nasıl ulaşılıyor?
Sevilla Haritası nedir? Yunanların amacı ne?
Sevilla Haritası nedir? Yunanların amacı ne?
Daha Fazla Video Göster