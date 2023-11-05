05 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Uluslararası 'comanchero' organize suç örgütü şüphelileri adliyeye sevk edildi

Uluslararası 'comanchero' organize suç örgütü şüphelileri adliyeye sevk edildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2023 16:06
İstanbul'da polisin operasyonuyla çökertilen Avustralya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini 'Reis' lakaplı Hakan Ayık'ın yaptığı 'Comanchero' isimli uluslararası silahlı organize suç örgütünün 5'i kırmızı bültenle aranan toplam 42 şüphelisi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
FETÖ ve PKK izleri! CHP’de değişen sadece isimler
FETÖ ve PKK izleri! CHP'de değişen sadece isimler
İşte kurultayda yaşananlar
İşte kurultayda yaşananlar
Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi
"Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi"
’Comanchero’ organize suç örgütü şüphelileri adliyede
'Comanchero' organize suç örgütü şüphelileri adliyede
Ev hapsindeki Kudüs Valisi A Haber’de
Ev hapsindeki Kudüs Valisi A Haber'de
A Haber yayınına müdahale!
A Haber yayınına müdahale!
Yaralı Gazzelilerin Türkiye’ye intikali
Yaralı Gazzelilerin Türkiye'ye intikali
Gazze sınırında tank hareketliliği
Gazze sınırında tank hareketliliği
’’Al birini vur diğerine!’’
''Al birini vur diğerine!''
Bakan Fidan’dan Gazze diplomasisi
Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi
CHP’de bundan sonra neler olur?
CHP’de bundan sonra neler olur?
Gazze canlı yayında bombalanıyor
Gazze canlı yayında bombalanıyor
Daha Fazla Video Göster