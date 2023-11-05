05 Kasım 2023, Pazar
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Uluslararası 'comanchero' organize suç örgütü şüphelileri adliyeye sevk edildi
İstanbul'da polisin operasyonuyla çökertilen Avustralya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini 'Reis' lakaplı Hakan Ayık'ın yaptığı 'Comanchero' isimli uluslararası silahlı organize suç örgütünün 5'i kırmızı bültenle aranan toplam 42 şüphelisi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.