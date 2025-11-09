09 Kasım 2025, Pazar
Ülkeler arasında SİHA savaşları başladı!
Dünyada insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) sayılarıyla ilgili veriler dikkat çekti. Listenin başında 11 bini aşkın hava aracıyla ABD yer alırken, onu 3 bin 500’le Çin izliyor. Türkiye ise 978 İHA/SİHA’lık filosuyla üçüncü sırada bulunarak dikkat çekici bir konumda. Konuya A Haber ekranlarında değerlendirme getiren uzmanlar, insansız hava araçlarının modern savaş konseptini nasıl dönüştürdüğüne dair önemli analizler paylaştı.