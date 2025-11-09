09 Kasım 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Ülkeler arasında SİHA savaşları başladı!
Ülkeler arasında SİHA savaşları başladı!

Ülkeler arasında SİHA savaşları başladı!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.11.2025 02:32
Dünyada insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) sayılarıyla ilgili veriler dikkat çekti. Listenin başında 11 bini aşkın hava aracıyla ABD yer alırken, onu 3 bin 500’le Çin izliyor. Türkiye ise 978 İHA/SİHA’lık filosuyla üçüncü sırada bulunarak dikkat çekici bir konumda. Konuya A Haber ekranlarında değerlendirme getiren uzmanlar, insansız hava araçlarının modern savaş konseptini nasıl dönüştürdüğüne dair önemli analizler paylaştı.
Ülkeler arasında SİHA savaşları başladı!
Ülkeler arasında SİHA savaşları başladı!
Ülkeler arasında SİHA savaşları başladı!
Ekonomik çekişme nerede savaş çıkaracak?
Ekonomik çekişme nerede savaş çıkaracak?
Çin dolu dizgin gidiyor! A Haber’de dikkat çeken analiz
"Çin dolu dizgin gidiyor!" A Haber'de dikkat çeken analiz
Gazipaşa Yat Limanı turizmin yeni üssü olacak
"Gazipaşa Yat Limanı turizmin yeni üssü olacak"
Ablasıyla kaybolduğu gün ne konuştu?
Ablasıyla kaybolduğu gün ne konuştu?
AK Parti Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı: 24 yıldır milletin gönlündeyiz
AK Parti Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı: “24 yıldır milletin gönlündeyiz”
İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
Türkiye Yüzyılı’nı kararlılıkla inşa ediyoruz
"Türkiye Yüzyılı’nı kararlılıkla inşa ediyoruz"
Kusuru ve ihmali olanlar hesap verecek
"Kusuru ve ihmali olanlar hesap verecek"
Başkan Erdoğan Bakü’de A Haber’e konuştu!
Başkan Erdoğan Bakü'de A Haber'e konuştu!
Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı kılacağız
"Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı kılacağız”
MİTten siber casuslara operasyon
MİTten siber casuslara operasyon
Daha Fazla Video Göster