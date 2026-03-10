MHP lideri Devlet Bahçeli: Herkes aklını başına alsın

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye üzerinden kumar oynanamayacağını söyleyen Bahçeli herkesin aklını başına alması gerektiğini söyledi. Bahçeli ayrıca ABD'ye de bir mesaj verirken Kürtlerin satılık olmadığını ve paralı asker yapılamayacağını belirtti. Özgür Özel'in savunma sanayii konusundaki görüşlerini eleştiren Bahçeli, "balık" çıkışına yönelik "Balıkları düşündüğü kadar Türkiye'yi düşünmedi. Mahalle yanarken fırsatçılık yapıyor" ifadelerini kullandı.