NATO'dan Türkiye'de İran füzelerine karşı Patriot kalkanı
A Haber İsrail'in vurduğu hastanede
Bakan Uraloğlu duyurdu: Limanlarda şubat rekoru
A Haber Patriot'ların konuşlandığı noktada!
Fatih'te silahlı hırsız döviz bürosunu soymaya çalıştı
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

MHP lideri Devlet Bahçeli: Herkes aklını başına alsın

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye üzerinden kumar oynanamayacağını söyleyen Bahçeli herkesin aklını başına alması gerektiğini söyledi. Bahçeli ayrıca ABD'ye de bir mesaj verirken Kürtlerin satılık olmadığını ve paralı asker yapılamayacağını belirtti. Özgür Özel'in savunma sanayii konusundaki görüşlerini eleştiren Bahçeli, "balık" çıkışına yönelik "Balıkları düşündüğü kadar Türkiye'yi düşünmedi. Mahalle yanarken fırsatçılık yapıyor" ifadelerini kullandı.

Gündemden Videolar

Milyoner'e damga vuran dolandırıcılık sorusu
İran'dan Tel Aviv'e füze yağmuru
ABD-İsrail ile İran savaşında dudak uçuklatan maliyet
Trump İran'a saldırdığı için pişman mı?
"Trump'ın hedefi rejimin davranışını değiştirmek"
Tahran-Ankara hattında kritik temas
Arnavutköy’defeci kaza! Kamyonet otomobile çarptı
