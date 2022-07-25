Ülke ülke buğday üretimi! Türkiye kaçıncı sırada?

Tahıl krizinin Türkiye'de Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde çözüme kavuşturulmasının ardından ülkelerin tahıl üretimleri merak edilen konu başlıklarından biri oldu. Çin Halk Cumhuriyeti, yılda 131.447.224 ton üretimle dünyanın en büyük buğday üreticisi. Hindistan 99.700.000 ton yıllık üretimiyle ikinci sırada geliyor. Yılda 72.136.149 ton üretim ile Rusya Federasyonu, üçüncü büyük buğday üreticisi. 20.000.000 ton üretimiyle Türkiye 11. sırada yer alıyor.

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