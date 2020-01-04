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04.01.2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan A Haber canlı yayınında flaş Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan A Haber canlı yayınında 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan, Başkan Erdoğan'ın 'hayalim' dediği çılgın projeyle ilgili A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik'in sorularını yanıtladı.

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