BİZE ULAŞIN
04.01.2020
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan A Haber canlı yayınında flaş Kanal İstanbul açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan A Haber canlı yayınında 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan, Başkan Erdoğan'ın 'hayalim' dediği çılgın projeyle ilgili A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik'in sorularını yanıtladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.