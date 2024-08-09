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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'de! Instagram ne zaman açılacak?

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'de! Instagram ne zaman açılacak?

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.08.2024 16:31
Çukurova Uluslararası Havalimanı yarın açılıyor. Öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in sorunlarını cevapladı. Bakan Uraloğlu, “Instagram ile görüşmelerimizde mesafe kat ettik. Instagram kurallarımıza uymalı. Kapatmanın gayretinde değiliz, hassasiyetlerimiz var.” dedi.
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