27 Şubat 2022, Pazar
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Ukrayna'dan tahliye edilen Türk kafile yurda geldi
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla ülkeden kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının bulunduğu kafile Türkiye'ye giriş yaptı.