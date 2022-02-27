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Ukrayna'dan tahliye edilen Türk kafile yurda geldi

DHA
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Giriş: 27.02.2022 13:31
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla ülkeden kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının bulunduğu kafile Türkiye'ye giriş yaptı.
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