Ukrayna’dan kalkan gemi İstanbul Boğazı’nda karaya oturdu! İşte o anlar...

Ukrayna'dan hareket eden "Lady Zehma" isimli kargo gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu. Dümeni kilitlenen tanker Bebek Sahili’ne 100 metre kala durabildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturan ve Bebek Koyu’na demirleyen LADY ZEHMA adlı 173 m. boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-5,KURTARMA-6 KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR Römorkörlerimiz, KEGM-3,KEGM-5 Botlarımız olay yerine sevk edildi" denildi.