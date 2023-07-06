Ukrayna lideri Zelenski İstanbul’a gelecek! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Türkiye denge siyaseti izlerken, Tahıl Koridoru konusunu görüşmek üzere Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Zirvenin İstanbul'da yapılmasının planlandığı belirtildi. Uzman isimler A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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