26 Şubat 2025, Çarşamba
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Ukrayna boyun eğdi!ABD Kiev'in madenlerine çöktü
Ukrayna'ya savaş yardımları karşılığında Kiev'in madenlerini isteyen Trump'a Zelenskiy boyun eğdi. Kiev yönetimi, ülkesindeki madenlerin ABD tarafından işletilmesine imkan tanıyan anlaşmayı kabul etti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.