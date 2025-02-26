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Ukrayna boyun eğdi!ABD Kiev’in madenlerine çöktü

Ukrayna boyun eğdi!ABD Kiev'in madenlerine çöktü

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Giriş: 26.02.2025 11:06
Ukrayna'ya savaş yardımları karşılığında Kiev'in madenlerini isteyen Trump'a Zelenskiy boyun eğdi. Kiev yönetimi, ülkesindeki madenlerin ABD tarafından işletilmesine imkan tanıyan anlaşmayı kabul etti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.
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Ukrayna boyun eğdi!ABD Kiev’in madenlerine çöktü
Ukrayna boyun eğdi!ABD Kiev’in madenlerine çöktü
Ukrayna boyun eğdi!ABD Kiev'in madenlerine çöktü
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