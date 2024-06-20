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Ukrayna Barış Zirvesi’ne ilişkin açıklama! Dışişleri Bakanlığı: 'Fener Rum Patriği Bartholomeos‘la resmi ikili görüşme' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 00:32
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Fener Rum Patriği Bartholomeos‘la ikili görüşme iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımızın Zirve marjında Fener Rum Patriği Bartholomeos‘la resmi bir ikili görüşme yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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