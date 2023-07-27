UFO’larda organik izler ne anlama geliyor?

ABD Kongresi'nde, UFO'lar hakkında hükümetin yıllarca bilgi sakladığı iddia edildi. Ordu ve NASA, "gizemli cisimleri" incelemek için ekip kurdu. İstanbul Üniversitesi Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Korhan Yelkenci, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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