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UFO’larda organik izler ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 27.07.2023 14:36
ABD Kongresi'nde, UFO'lar hakkında hükümetin yıllarca bilgi sakladığı iddia edildi. Ordu ve NASA, "gizemli cisimleri" incelemek için ekip kurdu. İstanbul Üniversitesi Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Korhan Yelkenci, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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