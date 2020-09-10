10 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Üçüncü sondaj gemisi Kanuni göreve hazır: Akdeniz'e açılıyor!

Üçüncü sondaj gemisi Kanuni göreve hazır: Akdeniz'e açılıyor!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2020 09:39
Güncelleme:10.09.2020 09:40
Kanuni sondaj faaliyetlerine katılmak için gün sayıyor. Bugün Kanuni sondaj gemisini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet ziyaret edecek. Bakım, güncelleme ve geliştirme çalışmaları tamamlandı. Son aşamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve beraberindeki heyet inceleyecek. Ve sonrasında Akdeniz'deki çalışmalarına başlaması için son bilgileri almış olacak. Haberin detaylarını A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur canlı yayında aktardı. Mersin'de bakıma alınan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor. Bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinde sona gelinen Kanuni, kırmızı beyaza boyandı.

Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiindeki NATO Limanı'nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayan Kanuni'nin, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak sulara açılmasına az bir zaman kaldı.

2012 yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mart ayında yaptığı açıklamada, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Covid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını açıklamıştı. Geniş bir ekiple, Kanuni'nin bakım çalışmaları sürüyor.

DIŞ GÖVDESİ KIRMIZI-BEYAZA BOYANDI
Dış gövdesi kırmızı-beyaza boyanan gemiye bölgede tatilini sürdüren vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Sahile gelerek geminin NATO Limanı'ndaki bakım ve güncelleme çalışmalarını izleyen vatandaşlar, Akdeniz'e açılıp arama çalışmalarına katılmasını da dört gözle bekliyor.

Kırmızı beyaza boyandı! Kanuni Akdenize açılmak için gün sayıyor KIRMIZI BEYAZA BOYANDI! 'KANUNİ' AKDENİZ'E AÇILMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

Üçüncü sondaj gemisi göreve hazır: Akdeniz'e açılıyor!
Üçüncü sondaj gemisi göreve hazır: Akdeniz'e açılıyor!
Bomba sözler: Köle olmuş Türkiye istiyorlar
Bomba sözler: Köle olmuş Türkiye istiyorlar
Adana merkezli FETÖ operasyonu!
Adana merkezli FETÖ operasyonu!
Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem!
Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem!
Bakan Pakdemirli'den önemli açıklamalar
Bakan Pakdemirli'den önemli açıklamalar
Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor?
Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor?
Selçuk Bayraktar heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu: Akıncı TİHA sahne alacak
Selçuk Bayraktar heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu: Akıncı TİHA sahne alacak
SOLOTÜRK, İzmir’in kurtuluşu şerefine uçtu! MSB o anları paylaştı
SOLOTÜRK, İzmir’in kurtuluşu şerefine uçtu! MSB o anları paylaştı
Türk silahları Yunan spikerin ağzını açık bıraktı: Aklımıza gelmezdi
Türk silahları Yunan spikerin ağzını açık bıraktı: Aklımıza gelmezdi
Son dakika: MİT mensupları ifşa davasında karar verildi
Son dakika: MİT mensupları ifşa davasında karar verildi
Erol Mütercimler Haliç Üniversitesi'nden istifa etti
Erol Mütercimler Haliç Üniversitesi'nden istifa etti
9 Eylül günlük koronavirüs verileri açıklandı
9 Eylül günlük koronavirüs verileri açıklandı
Daha Fazla Video Göster