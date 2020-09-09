Kırmızı beyaza boyandı! 'Kanuni' Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor

Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiindeki NATO Limanı'nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayan Kanuni'nin, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak sulara açılmasına az bir zaman kaldı.

2012 yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.