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Kırmızı beyaza boyandı! 'Kanuni' Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor

'de bakıma alınan 'nin üçüncü sondaj gemisi , 'e açılmak için gün sayıyor. Bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinde sona gelinen Kanuni, kırmızı beyaza boyandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
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Kırmızı beyaza boyandı! 'Kanuni' Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor

Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiindeki Limanı'nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayan 'nin, 'nin üçüncü sondaj gemisi olarak sulara açılmasına az bir zaman kaldı.

Kırmızı beyaza boyandı! 'Kanuni' Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor KIRMIZI BEYAZA BOYANDI! 'KANUNİ' AKDENİZ'E AÇILMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

2012 yılında 'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar 'da firması Petrobras tarafından kullanıldı. Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mart ayında yaptığı açıklamada, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Covid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını açıklamıştı. Geniş bir ekiple, Kanuni'nin bakım çalışmaları sürüyor.



DIŞ GÖVDESİ KIRMIZI-BEYAZA BOYANDI
Dış gövdesi kırmızı-beyaza boyanan gemiye bölgede tatilini sürdüren vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Sahile gelerek geminin NATO Limanı'ndaki bakım ve güncelleme çalışmalarını izleyen vatandaşlar, 'e açılıp arama çalışmalarına katılmasını da dört gözle bekliyor.

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