25 Ekim 2024, Cuma
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
TUSAŞ'ta 124 dakikada neler yaşandı? Dakika dakika TUSAŞ'ta yaşananlar

TUSAŞ'ta 124 dakikada neler yaşandı? Dakika dakika TUSAŞ'ta yaşananlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.10.2024 18:48
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının ardından saat 15.26'dan saat 17.30'a kadar yaşananları paylaştı. Yürütülen operasyon süreciyle ilgili bilgileri anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TUSAŞ’ta teröristlere operasyon anı!
TUSAŞ'ta teröristlere operasyon anı!
Maskenin ardındaki FETÖ’cüler kim?
Maskenin ardındaki FETÖ'cüler kim?
Güvenlik kaynakları: Amaçları çok sayıda rehine almaktı!
Güvenlik kaynakları: Amaçları çok sayıda rehine almaktı!
Milli gururumuz ZAHA!
Milli gururumuz ZAHA!
TUSAŞ’ta 124 dakikada neler yaşandı?
TUSAŞ'ta 124 dakikada neler yaşandı?
Özel harekatın TUSAŞ’a hareket anı sadece A Haber’de!
Özel harekatın TUSAŞ'a hareket anı sadece A Haber'de!
Özel Harekatın TUSAŞ’a hareket anı!
Özel Harekatın TUSAŞ’a hareket anı!
Bayraktar: Son nefesimize kadar çalışmaya devam edeceğiz
Bayraktar: Son nefesimize kadar çalışmaya devam edeceğiz
A Haber Somali’de Oruç Reis’te!
A Haber Somali'de Oruç Reis'te!
Yerlikaya’dan TUSAŞ saldırısıyla ilgili flaş açıklama
Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısıyla ilgili flaş açıklama
DEM Parti’den yeni süreç açıklaması: Biz hazırız
DEM Parti’den yeni süreç açıklaması: Biz hazırız
TUSAŞ’a terör saldırısı nasıl planladı?
TUSAŞ’a terör saldırısı nasıl planladı?
Daha Fazla Video Göster