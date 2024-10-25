TUSAŞ'ta 124 dakikada neler yaşandı? Dakika dakika TUSAŞ'ta yaşananlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının ardından saat 15.26'dan saat 17.30'a kadar yaşananları paylaştı. Yürütülen operasyon süreciyle ilgili bilgileri anlattı.

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