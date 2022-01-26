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Turkuvaz Medya’ya ödül yağacak! A Haber, ATV, A Para ve Vav TV’ye Türkçe Ödülü

A Haber
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Giriş: 26.01.2022 09:11
Güncelleme:26.01.2022 09:11
Radyo ve Televizyon ÜsK kurulu, Türkçe’yi en doğru kullanan Radyo ve Televizyon yayıncılarına ödül verecek. Törende Turkuvaz medya çok sayıda ödül alacak. 27 Ocak'ta düzenlenecek törene Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. Haber kategorisinde Türkçe’yi en doğru kullanan isim A Haber'den Ajans Gün İçi ile Banu El seçildi. Ana Haber kategorisinde ise ATV'den Cem Öğretir ödülün sahibi olacak. Ekonomi kategorisinde de A Para'dan Serdar Kuter ödül alacak. Turkuvaz Medya'nın hayata geçirdiği son proje olan Vav TV'de kullanılan dil de takdir kazandı. Ayşe Kaya Göktepe, Aile Çatısı programı ile ödüle layık görüldü.
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