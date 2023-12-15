Türklüğü Siyonizmin önüne geçemedi! Arap düşmanı Ümit Özdağ’dan skandal paylaşım: İsrail’i boykot edenlere salak dedi Starbucks’ı savundu

Dünyanın dört bir yanından yüzbinler 2 ayı aşkın bir süredir katil İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırımı protesto ediyor. Kalıcı ateşkes çağrılarında bulunarak, Filistin’e özgürlük istiyor. “Filistin’i desteklemek için Müslüman olmaya gerek yok, insan olmak yeterli” anlayışını güden yerli ve yabancı vatandaşlar, soykırıma desteğini açıklayan dünyaca ünlü markaları boykot ediyor. Özellikle Starbucks’a alınan tavır, birçok şubesinin kepenklerini kapattırırdı. İnsanlığın kanayan yarası galine gelen bu soykırıma dur diyebilmek için işgalcilere finans sağlayan markaların boykot edilmesi gerektiğini anlayamayan Arap düşmanı Irkçı Ümit Özdağ’ın Türklüğü Siyonizmin önüne geçemedi. Özdağ’ın sosyal medyada düşen bir videosunda Starbucks’ın reklamını yapması dikkati çekerken, Filistin’i destekleyip boykot yapan yüzbinlerce vatandaşa ‘salak’ yakıştırması yaptı. İşte o görüntüler….

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