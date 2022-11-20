Türkiye'ye Suriye'ye operasyon başlattı! Savaş uçakları PKK/YPG mevzilerini vuruyor! İşte ilk görüntüler

Türkiye’ye ait çok sayıda savaş uçağının Suriye/Ayn el-Arab bölgesine doğru kalkışa geçtiği iddia edildi. Bu gelişme üzerine Asker kökenli AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Bir gece ansızın..." mesajını paylaştı.