20 Kasım 2022, Pazar
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Türkiye'ye Suriye'ye operasyon başlattı! Savaş uçakları PKK/YPG mevzilerini vuruyor! İşte ilk görüntüler
Türkiye’ye ait çok sayıda savaş uçağının Suriye/Ayn el-Arab bölgesine doğru kalkışa geçtiği iddia edildi. Bu gelişme üzerine Asker kökenli AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Bir gece ansızın..." mesajını paylaştı.