20 Kasım 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'ye Suriye'ye operasyon başlattı! Savaş uçakları PKK/YPG mevzilerini vuruyor! İşte ilk görüntüler

Türkiye'ye Suriye'ye operasyon başlattı! Savaş uçakları PKK/YPG mevzilerini vuruyor! İşte ilk görüntüler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2022 01:05
Türkiye’ye ait çok sayıda savaş uçağının Suriye/Ayn el-Arab bölgesine doğru kalkışa geçtiği iddia edildi. Bu gelişme üzerine Asker kökenli AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Bir gece ansızın..." mesajını paylaştı.
Türkiye’ye Suriye’ye operasyon başlattı!
Türkiye'ye Suriye'ye operasyon başlattı!
CHP’li başkan AK Parti’ye geçmek istiyor
CHP'li başkan AK Parti'ye geçmek istiyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İstiklal Caddesi’nde flaş açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstiklal Caddesi'nde flaş açıklamalar
Teröristin sağ kolu yakalandı
Teröristin sağ kolu yakalandı
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na taziye
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye
Taksim’deki terör saldırısında yeni gelişme!
Taksim'deki terör saldırısında yeni gelişme!
Taksim’e bırakılan patlayıcıyla ilgili bulgular
Taksim'e bırakılan patlayıcıyla ilgili bulgular
MİT’ten Suriye’de DEAŞ’a operasyon
MİT’ten Suriye’de DEAŞ’a operasyon
İmamoğlu sahne alıyor! Son kozunu oynayacak
İmamoğlu sahne alıyor! Son kozunu oynayacak
Erdoğan: Mücadeleye hep birlikte devam
Erdoğan: Mücadeleye hep birlikte devam
Staj sigortası EYT kapsamında mı?
Staj sigortası EYT kapsamında mı?
Terör örgütü PKK’nın Batı’daki destekçileri
Terör örgütü PKK’nın Batı’daki destekçileri
Daha Fazla Video Göster