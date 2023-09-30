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Türkiye’nin yeni ve sivil anayasa ihtiyacı! Sivil bir anayasa neden gerekli?

A Haber
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Giriş: 30.09.2023 10:12
Bir darbe anayasası ile yönetiliyor Türkiye. Bu nedenle de sivil bir anayasa talebinde bulunuyor millet.  "Neden yeni ve sivil bir anayasa?" sorusuna yanıt aradığımız analiz haberimiz geliyor şimdi ekranlara...
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