Türkiye’nin yeni ve sivil anayasa ihtiyacı! Sivil bir anayasa neden gerekli?

Bir darbe anayasası ile yönetiliyor Türkiye. Bu nedenle de sivil bir anayasa talebinde bulunuyor millet. "Neden yeni ve sivil bir anayasa?" sorusuna yanıt aradığımız analiz haberimiz geliyor şimdi ekranlara...

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