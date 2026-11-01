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İşçileri yakından ilgilendiren emsal karar! Görev yeri değişikliğine Yargıtay'dan dikkat çeken hüküm
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İşçileri yakından ilgilendiren emsal karar! Görev yeri değişikliğine Yargıtay'dan dikkat çeken hüküm

İş yerinden 400 kilometre uzaklıktaki başka bir görev yerine gönderilen ve maaşı düşürülen işçinin açtığı davada Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar çıktı. Yüksek Mahkeme, işçinin rızası dışında yapılan görev yeri değişikliğinin hukuka aykırı olup olmadığının mahkeme tarafından tespit edilebileceğine hükmetti. Karar, işverenlerin çalışanların onayı olmadan yaptığı görev yeri değişikliklerine ilişkin uyuşmazlıklar açısından önem taşıyor.

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