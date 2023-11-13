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Türkiye'nin yardım gemisi Mısır'da

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Giriş: 13.11.2023 12:25
Türkiye'nin Gazze'ye yardımları aralıksız sürüyor. Perşembe günü İzmir Alsancak Limanı’ndan Gazze’ye yardım amacıyla hareket eden sağlık yardım gemisi bu sabah saatlerinde Mısır’ın El Ariş Limanı'na ulaştı.
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