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Türkiye’nin uçak ve İHA’ları Forbes’ta! KIZILELMA gündemde

A Haber
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Giriş: 15.12.2022 08:50
Türkiye bir gururu daha yaşadı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk insansız savaş uçağı "Kızılema" gökyüzüyle buluştu. Müjdeyi Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyalh medya hesabından "Daha fazla yerde tutamadık uçtu" mesajıyla duyurdu. Amerikan Forbes Dergisi, Türkiye'nin savaş uçaklarını ve insansız hava araçlarını yazdı. Haberde Kızılelma'dan, Hürjet'e kadar birçok İHA'ya övgüler yağdı.
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