04 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar Ankara'ya çağırıldı

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar Ankara'ya çağırıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.11.2023 16:10
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırımlarına tepki olarak Türkiye'den çok önemli bir adım geldi. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka saldırılarını sürdürmesi üzerine Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, Ankara'ya çağırıldı." denildi.

Türk Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.

Bakanlık, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze'de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılması kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiyenin Tel Aviv Elçisi Ankaraya çağırıldı TÜRKİYE'NİN TEL AVİV ELÇİSİ ANKARA'YA ÇAĞIRILDI

’’Hedefimiz enflasyonu tek haneye indirmek’’
''Hedefimiz enflasyonu tek haneye indirmek''
CHP kongresinde olay!
CHP kongresinde olay!
A Haber savaşın en sıcak noktasında
A Haber savaşın en sıcak noktasında
Türkiye’den İsrail’e Gazze tepkisi
Türkiye'den İsrail'e Gazze tepkisi
Katil İsrail’den 2 koldan zulüm!
Katil İsrail’den 2 koldan zulüm!
İsrail Lübnan sınırında çatışma!
İsrail Lübnan sınırında çatışma!
’Davraz Dağı’na 100’üncü Yıl Tırmanışı!
'Davraz Dağı'na 100'üncü Yıl Tırmanışı!
Sırtımdaki hançerlerle seçime girdim
Sırtımdaki hançerlerle seçime girdim
Başkan Erdoğan’dan İsveç açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan İsveç açıklaması!
81 ilde sahte içki operasyonu
81 ilde sahte içki operasyonu
CHP büyük kurultay! Kılıçdaroğlu mu Özel mi?
CHP büyük kurultay! Kılıçdaroğlu mu Özel mi?
Engin ve Dilan Polat adliyeye sevk edildi!
Engin ve Dilan Polat adliyeye sevk edildi!
Daha Fazla Video Göster