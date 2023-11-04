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Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar Ankara'ya çağırıldı
Türk Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.
Bakanlık, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze'de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılması kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.