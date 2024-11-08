Türkiye’nin takip ettiği davanın 2. gününde neler oldu? Narin cinayetinin kilit ismi kim?

Narin Güran cinayeti davasının 2. gününde tanıklar dinlendi. Mahkeme heyeti geç saatlere kadar duruşmayı sürdürdü. Cuma günü yapılan duruşmaya, bir sanığın tanıklık yapmaktan vazgeçmesi, babanın bütün sanıkları suçlaması ve bir tanığın da Narin'in cesedinin bulunduğu gün köydeki kadınların kavga ettiğini doğrulaması damga vurdu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve duruşmayı takip eden A Haber muhabiri Sinan Yılmaz anlattı.

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