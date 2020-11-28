Türkiye’nin özel birlikleri! A Haber “Amfibi Hücum Timleri”nin eğitimlerini görüntüledi

Sembolleri timsah sloganları daima hazır. Onlar Türk Deniz Kuvvetleri'nin göz bebeği amfibi komandoları. A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve kameraman Tayfun Er İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'na konuk oldu. Onların eğitimlerine ve gerçeği artmayan tatbikatlarına tanıklık etti.

İsimleri bilinmez, yüzleri tanınmaz ama herkes bilir ki hainlerin kabusu karada ve suda düşmanın korkulu rüyası 80 milyonun ise gizli kahramanlarıdır onlar... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem karada hem de suda görev yapabilen gücü amfibi deniz piyadeleri ya da diğer adıyla deniz timsahları…

Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı milletimizin huzur ve refahı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası ve bölünmez bütünlüğü için Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ulusal ve uluslararası sularda, hak ve menfaatlerimizi korumak maksadıyla görev yapmak üzere 30 ağustos 1968 tarihinde Gölcük'te kurulmuştur.

İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayı, "daima hazır" sloganıyla yerine getirdikleri görevleri için eğitimlerini aralıksız sürdürüyor...

Güne sporla başlayan amfibi deniz piyadeleri, atış konusunda da en iyisi olmaları için özenle yetiştiriliyor. Amfibi hücum timleri için hareketli atışlar çok önemli. Bu atışlarını geliştirmek için eğitimlerine her gün aralıksız devam ediyorlar...

Atışlarda ikinci önemli nokta stres parkuru. Timler işte bu noktada gerçek bir olayı icra ediyor. Fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için zorluklara göğüs geren deniz timsahlarının eğitimi gerçeği aratmıyor.

Amfibi deniz piyadeleri, timsahlar birçok başarılı operasyona imza atıyorlar... İşte bu operasyonlara gitmeden önce de bu zorlu eğitimleri başarıyla tamamlıyorlar.

"Ayakta kalan ölür" sloganıyla düşman hattında sürünerek ve kısa süreli ayakta kalarak ilerleyen deniz piyadeleri, hedefleri yok ediyor. 7 gün 24 saat vatan savunmasında olan deniz piyade tugayı, gece harekat icra etme yeteneğine de sahip.





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