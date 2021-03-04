04 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'nin Mısır hamlesi Yunanistan'da paniğe neden oldu? Detayları A Haber muhabiri canlı yayında anlattı

Türkiye'nin Mısır hamlesi Yunanistan'da paniğe neden oldu? Detayları A Haber muhabiri canlı yayında anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.03.2021 17:12
Güncelleme:04.03.2021 17:21
Doğu Akdeniz'de Türkiye'den flaş hamle... Dışıişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nın "Mısır ile anlaşma imzalayabiliriz" sözleri sonrası Yunanistan'ın gündemine bomba gibi düştü. Çavuşoğlu'nun bu sözleri sonrası Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi aradı. Bu görüşmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Manolis Kostidis Atina'dan canlı yayında aktardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Mısır ile deniz yetki anlaşması imzalayabiliriz" sözleri Yunanistan gündemine bomba gibi düştü. Bu sözler Yunanistan'da nasıl yankılandı? Atina, Doğu Akdeniz'de yalnız mı kalıyor? Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Manolis Kostidis canlı yayında anlattı.

Türkiye'nin bu açıklaması sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi aradığını söyleyen Kostidis, bu görüşmeye dair bir açıklama yapılmadığını, Türkiye'nin bu hamlesinin Yunan medyasına ise bomba gibi düştüğünü belirtti. Türkiye ve Mısır'ın bir anlaşma imzalaması durumunda Yunanistan'ın Kıbrıs'ı da içine alarak kurguladığı sözde Sevilla haritası planının suya düşeceğini belirten Kostidis, Türkiye'nin Mısır'a böyle bir teklifte bulunmasının Atina'da şok etkisi yarattığını söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Türkiye'nin son açıklaması Yunanistan'ı panikletti!
Türkiye'nin son açıklaması Yunanistan'ı panikletti!
Barış Pınarı bölgesinde facia önlendi!
Barış Pınarı bölgesinde facia önlendi!
Başkan Erdoğan'ın hocası hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'ın hocası hayatını kaybetti
ABD'deki o ilana soruşturma!
ABD'deki o ilana soruşturma!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Yine yeni yeniden DEAŞ kartı mı?
Yine yeni yeniden "DEAŞ kartı" mı?
300 bin konut nasıl dönüştürülecek?
300 bin konut nasıl dönüştürülecek?
Avcılar'da sözleşmeli memurlar eylem yaptı
Avcılar'da sözleşmeli memurlar eylem yaptı
Sınırda yakalandılar! 2'si PKK'lı terörist çıktı
Sınırda yakalandılar! 2'si PKK'lı terörist çıktı
Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki
Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki
İP'te deprem: Titanik batıyor
İP'te deprem: Titanik batıyor
İyi Partili Ümit Özdağ partisinden istifa etti!
İyi Partili Ümit Özdağ partisinden istifa etti!
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ