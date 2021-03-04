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Türkiye'nin Mısır hamlesi Yunanistan'da paniğe neden oldu? Detayları A Haber muhabiri canlı yayında anlattı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Mısır ile deniz yetki anlaşması imzalayabiliriz" sözleri Yunanistan gündemine bomba gibi düştü. Bu sözler Yunanistan'da nasıl yankılandı? Atina, Doğu Akdeniz'de yalnız mı kalıyor? Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Manolis Kostidis canlı yayında anlattı.
Türkiye'nin bu açıklaması sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi aradığını söyleyen Kostidis, bu görüşmeye dair bir açıklama yapılmadığını, Türkiye'nin bu hamlesinin Yunan medyasına ise bomba gibi düştüğünü belirtti. Türkiye ve Mısır'ın bir anlaşma imzalaması durumunda Yunanistan'ın Kıbrıs'ı da içine alarak kurguladığı sözde Sevilla haritası planının suya düşeceğini belirten Kostidis, Türkiye'nin Mısır'a böyle bir teklifte bulunmasının Atina'da şok etkisi yarattığını söyledi.