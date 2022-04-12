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Türkiye’nin marka değeri nasıl arttı? Türkiye geleceğe nasıl hazırlanıyor?

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Giriş: 12.04.2022 13:02
Türkiye'nin son 20 yıldır parolası, üretim. Hemen her alanda başlatılan üretim seferberliği, Türkiye'yi hem güçlendirdi, hem de bağımsızlaştırdı. Bölgesindeki krizler karşısında ilkeli ve vicdanlı bir duruşuyla ise etkili, güvenilir ve hatta garantörlüğü talep edilen bir ülke oldu. Türkiye'nin marka değeri nasıl arttı? İşte tüm detaylar…
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Türkiye’nin marka değeri nasıl arttı?
Türkiye’nin marka değeri nasıl arttı?
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