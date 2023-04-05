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Türkiye’nin kayıp yılları!

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2023 16:10
A Haber Türkiye’nin siyasi hayatına ilk olarak 1961 yılında giren koalisyonlarla neler kaybettiğini anlatan özel yayınlarına devam ediyor. Kayıp yıllar bölümümüzde bu hafta 1963 yılına gidiyoruz. O yıllarda yaşanan Kıbrıs sorunu koalisyon kurma çalışmalarına damga vurdu. Koalisyonun kurulması yine günler sürdü ve ömrü yine kısa oldu. O dönemin çarpıcı ayrıntılarını A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya anlattı.
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