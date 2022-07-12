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Türkiye’nin havadaki yakıt tankı! Dakikada 1 ton ikmal yapıyor

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Giriş: 12.07.2022 08:47
Adana İncirlik Üssü’nde görev alan KC-135R tipi tanker uçaklar savaş jetlerine havada yakıt sağlıyor. Dakikada bir ton yakıt aktarabilen uçaklar operasyonlarda Türkiye'nin gücüne güç katıyor. KC-135R tipi tanker uçağı da F-16 ve F-4'lere yakıt ikmali yaparak daha uzun süre havada kalmalarını sağlıyor. 'Asena'lar Türkiye'de havada yakıt ikmali yapabilme kabiliyetine sahip tek filo olarak görev yapıyor. Kıtalararası yolculuk yapabilen uçaklar personel ve askeri malzeme nakli de sağlıyor.
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