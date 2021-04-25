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Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleri

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Giriş: 25.04.2021 11:36
Güncelleme:25.04.2021 11:46
Bir tarafta kendi haklarını ve garantörü olduğu KKTC'nin haklarını savunan Türkiye, diğer tarafta arkasına sömürgeci anlayışı alıp Doğu Akdeniz'i kendi iç denizi yapmak isteyen Yunanistan... Doğu Akdeniz'de yapılan bütün planlara karşı hak sahiplerine hakça paylaşım çağrısı yapan Türkiye, bölgede hangi adımları attı? Detaylar özel dosya haberimizde...
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Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleri
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