Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleri

Bir tarafta kendi haklarını ve garantörü olduğu KKTC'nin haklarını savunan Türkiye, diğer tarafta arkasına sömürgeci anlayışı alıp Doğu Akdeniz'i kendi iç denizi yapmak isteyen Yunanistan... Doğu Akdeniz'de yapılan bütün planlara karşı hak sahiplerine hakça paylaşım çağrısı yapan Türkiye, bölgede hangi adımları attı? Detaylar özel dosya haberimizde...

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