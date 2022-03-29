Türkiye'nin barış çabaları Avrupa'da nasıl yankılandı? Türkiye 'arabulucu' kimliğiyle manşette

Dünyanın gözü Türkiye'de, müzakere masası İstanbul'da kuruldu. Müzakere masasının İstanbul'da kurulması Avrupa tarafından da yakından takip ediliyor. Yunan basını, “Türkiye başardı” derken Reuters, “Erdoğan'ın ateşkes ihtimalindeki kararlılığı” şeklinde haberlerini servis etti. France 24 ise, “Garantör ülke Türkiye” diyerek haberlerini verdi. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN