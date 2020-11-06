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Türkiye'nin 6 Kasım Cuma gününe ait yeni tip koronavirüs verileri belli oldu | Ağır hasta sayısında yükseliş sürüyor

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Giriş: 06.11.2020 19:15
Güncelleme:06.11.2020 20:06
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 6 Kasım Cuma gününe ait günlük yeni tip koronavirüs verileri açıkladı. Ağır hasta sayısında ve hayatını kaybeden hasta sayısında yükseliş sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları uyardı.

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 436 kişiye hastalık tanısı konuldu, 83 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 654 oldu, son 24 saatte 1914 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 334 bin 293'e yükseldi.

İŞTE BAKAN KOCA'NIN MESAJI:

Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun.

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