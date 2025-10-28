Türkiye’nin 100 yıllık hayali! Altay tankı bugün envantere girecek

Türk Savunma Sanayii’nin en önemli projelerinden olan "Altay Ana Muharebe Tankı'nda" ilk teslimatlar bugün yapılacak. Aynı gün tankların üretildiği Ankara'daki yeni fabrikanın resmi açılışı da gerçekleştirilecek. Bu iki programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Detayları A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi aktardı.

