28 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Türkiye'nin 100 yıllık hayali! Altay tankı bugün envantere girecek
Türkiye’nin 100 yıllık hayali! Altay tankı bugün envantere girecek

Türkiye'nin 100 yıllık hayali! Altay tankı bugün envantere girecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2025 08:56
Türk Savunma Sanayii’nin en önemli projelerinden olan "Altay Ana Muharebe Tankı'nda" ilk teslimatlar bugün yapılacak. Aynı gün tankların üretildiği Ankara'daki yeni fabrikanın resmi açılışı da gerçekleştirilecek. Bu iki programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Detayları A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin 100 yıllık hayali! Altay tankı bugün envantere girecek
Türkiye’nin 100 yıllık hayali! Altay tankı bugün envantere girecek
Türkiye'nin 100 yıllık hayali! Altay tankı bugün envantere girecek
Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Balıkesir’de yaşanan deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
Balıkesir'de yaşanan deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
Gece ajansı deprem merkez üssünde
Gece ajansı deprem merkez üssünde
Önceki depremde hasar alan 3 bina yıkıldı
"Önceki depremde hasar alan 3 bina yıkıldı"
Deprem uzmanı açıkladı! Balıkesir’de deprem fırtınası olur mu?
Deprem uzmanı açıkladı! Balıkesir'de deprem fırtınası olur mu?
Türk savunma sanayisi güçleniyor
"Türk savunma sanayisi güçleniyor"
AK Partili Öztaylan’dan Balıkesir’de saha çalışmalarına ilişkin konuştu
AK Partili Öztaylan’dan Balıkesir’de saha çalışmalarına ilişkin konuştu
Ege’de denge yeniden kurulacak
"Ege'de denge yeniden kurulacak"
Balıkesir’deki 6.1’lik deprem sonrası son durum ne? Bakan Yerlikaya A Haber’de!
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası son durum ne? Bakan Yerlikaya A Haber'de!
Balıkesir’de korkutan deprem! Şükrü Ersoy A Haber’e konuştu
Balıkesir'de korkutan deprem! Şükrü Ersoy A Haber'e konuştu
DEPREM 20 SANİYE SÜRDÜ
"DEPREM 20 SANİYE SÜRDÜ"
Daha Fazla Video Göster