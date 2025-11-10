10 Kasım 2025, Pazartesi

Türkiye'den katil Netanyahu'ya yakalama kararı!

Türkiye’den katil Netanyahu’ya yakalama kararı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2025 01:00
Türkiye, "İnsanlığa karşı suçlar" ve "soykırım" suçundan 37 katil hakkında yakalama kararı çıkardı. Bununla en dikkat çeken konu ise İsrail Başbakanı katil Netanyanu’nda içinde bulunduğu haklarında "İnsanlığa karşı suçlar" ve "soykırım" suçu kararı oldu. Konuyu A Haber’de değerlendiren Hukukçu AK Parti MDK Üyesi Av. Aydoğdu Ahıakın, katil Bibi’nin hunharca ve kasten adam öldürme suçlarından yargılanacağını belirterek, “Sadece Netanyahu değil, kabinesi, orada soykırıma imza atan yöneticiler, askerler de yargılanıyor” dedi.
