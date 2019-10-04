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04.10.2019

Türkiye'den Fransa'ya tepki: Kabul edilemez

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da sığınmacı toplantısıyla ilgili, "Toplantının verimli geçtiğini söyleyebiliriz." dedi. Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yanıt verdi. Çavuşoğlu, "Macron'un Türkiye'yi suçlaması kabul edilemez." dedi.

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